Η πολιτιστική κληρονομιά και η ερμηνεία της στην ψηφιακή εποχή

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ντόρα Κόνσολα, Η Διεθνής Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εκδόσεις Παπαζήση, 1995.

2. Αναλυτικά Graham B., «Heritage as Knowledge: capital or culture?», Urban Studies 39, 2002, σ. 1003-1017

3. UNESCO 2003, Charter on the preservation of the digital heritage, 32nd session: the general conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, Paris.

4. Roussou M, “Virtual Heritage: from the research lab to the broad public”, Virtual Archaeology, 2002, σ. 93-100.

5. Addison C., “Emerging trends in virtual heritage”, IEEE Multimedia 7 (2000), σ. 22-25.

6. Yola De Lusenet, “Trending the Garden or Harvesting the Fields: Digital Preservation and the UNESCO Charter on the Preservation of the Digital Heritage”, Library Trends, 56/1 (Summer 2007), The Johns Hopkins University Press, σ. 164-182.

7. Janis Karklins, Preface, Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation, An international conference on permanent access to digital documentary heritage, 26-28/9/21012, Toronto, 2012, σ. 4.

8. The design of educational exhibits, compiled by R.S. Miles, British Museum, London 1982, σ. 20-38, 50-55, 78-100.

9. ICOMOS, The ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites, σ. 2.

10. Museum Association , Mobile Survey, May 2012.



11. ICOMOS, The ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites, σ. 2-3.

12. Την αναγκαιότητα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα αναγνώρισε ο Όμιλος ΟΤΕ με την πολιτιστική χορηγία παροχής υπηρεσιών φωνής και δεδομένων, καθώς και σύνδεσης με το διαδίκτυο, μέσω τεχνολογιών 3G/4G/Wi-fi σε 19 αρχαιολογικούς χώρους. Η πρόταση έγινε δεκτή με θετικά σχόλια από τα μέλη του ΚΑΣ, όπως τον Δημήτρη Αθανασούλη, προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ο οποίος επισήμανε τη χρησιμότητα της διαδικτυακής σύνδεσης στις Κυκλάδες και ειδικά στη Δήλο, όπου ακόμα και η τηλεφωνική επικοινωνία είναι ανεπαρκής. «Είναι ζήτημα ανθρωπιστικό να υπάρχει αυτή η σύνδεση στη Δήλο», δήλωσε ο ίδιος, τονίζοντας ότι η εξαιρετική και πολύτιμη αυτή πρωτοβουλία θα συμβάλει καταλυτικά και στην υλοποίηση πρωτοποριακών ψηφιακών ξεναγήσεων, που σχεδιάζονται από την Εφορεία. Ο όμιλος θα αναλάβει το σχεδιασμό και τις μελέτες για την ανάπτυξη του δικτύου υποδομών, τα έξοδα εγκατάστασης και κατασκευής τους, την επίβλεψη λειτουργίας τους, καθώς και τις εργασίες συντήρησης. Σε κάθε χώρο θα γίνεται αυτοψία, ενώ η μελέτη θα υποβάλλεται προς έγκριση στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού.

13. C. Fidas / N.M. Amourgis, “Personalization of Mobile Heritage. Application in Cultural Heritage Environments”, Proceedings of the 6th Conference of Information Intelligence Systems and Applications (IISA), Workshop on mobile Hypermedia Application for culture, July 2015, Author’s copy, σ. 1-15.

14. Yu Park, Heritage Tourism, Routledge, 2013, σ. 126.

15. Αναλυτικά για τη χρήση εφαρμογών σε κινητά σε μνημεία της UNESCO, βλ. T.K. Schieder / A. Adukaute / L. Cauton, “Mobile Apps devoted to UNESCO World Heritage Sites. A map”, στο Z. Yiang / I. Tussyadiah (επιμ.), Information & Communication Technology in Tourism 2014, Springe Institution Publications, Switzerland, 2013, p. 17-29.

16. QR Codes Initial Scoping Exercise-A report for the west Midlands Museum Development Officers by Rebecca Harvey, Flying Collections Assistant, Staffordshire County Council-Art Council England, σ. 5-7.

17. Το βραβευμένο με Europa Nostra πρόγραμμα HERMES αφορά στην ψηφιακή διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ερμούπολης Σύρου, τη διαμόρφωση μιας δωρεάν, ανοιχτού κώδικα ιστοσελίδας για την προβολή του περιεχομένου της έρευνας αποκατάστασης της πόλης, που εφαρμόζεται από τον Δήμο. Η κριτική επιτροπή επαίνεσε το πρόγραμμα λόγω της επιστημονικής και τεχνικής πολυπλοκότητάς του, καθώς και γιατί αποτελεί υπόδειγμα για τη διάδοση της αξίας ψηφιοποίησης στη συλλογή και διατήρηση πληροφοριών σχετικά με την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ευρώπης, και για τους τρόπους με τους οποίους η κατανόηση της πολυπλοκότητας του παρελθόντος και η ανταπόκρισή μας σε αυτή στο μέλλον μπορούν να αναπτυχθούν και να αποτελέσουν βάση για δράση. Άλλοι δήμοι που χρησιμοποιούν QR Codes για την ανάδειξη των μνημείων τους είναι ενδεικτικά οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Κέας, Βόλου Έδεσσας, Σερρών κ.ά.

18. Ν. Γιαννούτσου, «Αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στη μουσειοπαιδαγωγική», στο Ν. Νικονάνου (επιμ.), Μουσειακή Μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, σ. 225-252.

19. Στην Ελλάδα μουσεία και πολιτιστικοί οργανισμοί που έχουν αξιοποιήσει την τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας είναι ανάμεσα σε άλλα το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και το Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης» στη Λέσβο.

20. Εκτός από τα κινητά τηλέφωνα στην τεχνολογία AR Vision χρησιμοποιούνται επίσης οθόνες, γυαλιά, φακοί επαφής, οθόνες σε συσκευές χειρός, χωρικά συστήματα προβολής κ.ά.